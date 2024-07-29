Об этом сообщили представители надзорного ведомства у себя в телеграме.

В работе детских лагерей под Вязниками прокуроры нашли кучу нарушений. Об этом сообщили представители надзорного ведомства у себя в телеграме.В медпункте загородного лагеря "Сосновый бор" были обнаружены лекарства с истекшим сроком годности. Кроме того, рядом с лекарствами находились продукты, а журнал контроля температуры холодильного оборудования отсутствовал. Также не заполнялся журнал учета работы кварцевой лампы почти месяц. Проверка также выявила, что суточные пробы приготовленной пищи уничтожались до истечения срока хранения.Директору было представлено официальное уведомление, и в настоящее время рассматривается возможное привлечение начальника лагеря к административной ответственности.Прокуратура также провела проверку в дневных лагерях при школах для детей. В одной из школьных столовых были обнаружены насекомые, а раковина имела повреждения покрытия. В туалетах также были разбиты плитка и покрытие пола. Директор школы получил официальное представление по указанным фактам.