В результате ДТП в Собинском районе пострадавший оказался «заблокирован» в салоне автомобиля
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В результате ДТП в Собинском районе пострадавший оказался «заблокирован» в салоне автомобиля
В пресс-службе МЧС по Владимирской области сообщили о ДТП в Собинском районе. На федеральной трассе М-7 «Волга» на 154 километре столкнулись две машины. Спасателями проводилась деблокировка пострадавшего.
Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 12 человек и 3 единицы техники.
Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, необходимо звонить по телефонам вызова пожарных и спасателей «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области