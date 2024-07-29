В результате ДТП в Собинском районе пострадавший оказался «заблокирован» в салоне автомобиля В...

В результате ДТП в Собинском районе пострадавший оказался «заблокирован» в салоне автомобиляВ пресс-службе МЧС по Владимирской области сообщили о ДТП в Собинском районе. На федеральной трассе М-7 «Волга» на 154 километре столкнулись две машины. Спасателями проводилась деблокировка пострадавшего.Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 12 человек и 3 единицы техники.Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, необходимо звонить по телефонам вызова пожарных и спасателей «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области