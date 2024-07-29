В воскресенье, 28 июля, в Собинском районе произошло ДТП, в котором пострадал человек.

В воскресенье, 28 июля, в Собинском районе произошло ДТП, в котором пострадал человек. Об этом рассказала ГУ МЧС России по Владимирской области.Во второй половине дня на 154 км трассы М-7 «Волга» столкнулись две машины. В результате аварии один гражданин оказался зажат в транспортном средстве.«Пострадавший был деблокирован сотрудниками МЧС России и передан медикам», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.