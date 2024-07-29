В Суздале открыли памятник великому советскому актёру Георгию Вицину В городе-юбиляре Суздале...

В Суздале открыли памятник великому советскому актёру Георгию ВицинуВ городе-юбиляре Суздале открыли памятник великому советскому актёру Георгию Вицину - в роли Бальзаминова - главного героя знаменитого фильма "Женитьба Бальзаминова". ЛАЙФ- Ура, Бальзаминов! Словно живой!Церемонию открытия памятника народному артисту СССР Георгию Вицину провёл заслуженный артист России Александр Олешко.Автор монумента - владимирский скульптор Игорь Черноглазов, заслуженный художник России. Памятник отлит в бронзе. Его высота - 2 метра 20 сантиметров. А в общей сложности работа, по словам скульптора, заняла около полугода.С момента съемок легендарной картины режиссёра Константина ВОинова прошло уже 60 лет. Но улица Старая в Суздале и дом № 13 по-прежнему напоминают жителям и гостям города о сценах из любимой комедии с блистательным актёрским составом.Появился памятник рядом с домом Бальзаминова и Антипьевским храмом. Киномонумент уже стал новой туристической фотозоной.