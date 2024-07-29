Во Владимире 30 июля 2024 года на некоторых улицах временно отключат газ
Администрация города...
Во Владимире 30 июля 2024 года на некоторых улицах временно отключат газ
Администрация города Владимира сообщает, что в связи с производством работ на газопроводе 30 июля с 09.00 до 16.00 будет полностью остановлена подача газа по следующим адресам:
Октябрьский пр-т, 6Б, 10;
ул. Гагарина, 2, 3, 6, 6А, 8, 11, 13, 13А;
ул. Ильича, 3;
ул. 8 Марта, 1В;
Быковский проезд, 5;
ул. Студеная гора, 14.
Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky