Во Владимире башенный кран не угрожает воспитанникам детского сада, но обнаружены другие нарушения...

Во Владимире башенный кран не угрожает воспитанникам детского сада, но обнаружены другие нарушения застройщикаПрокуратурой была проведена проверка по информации в СМИ о возможных нарушениях техники безопасности при использовании башенного крана возле детского сада №34 во Владимире.Установлено, что перемещение грузов с помощью подъёмного сооружения ограничено прибором координатной защиты «Top Trassing №1», установленным на кране. Таким образом, груз не может переместиться на территорию детского сада.Однако эксплуатация подъемного сооружения подрядной организацией начата в отсутствие ограждения участка со стороны крана.Кроме того, в пресс-службе прокуратуры Владимирской области сообщили о самовольном захвате земель, на которых застройщиком складировались строительные отходы.Как итог, - должностные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, допущенные нарушения устранены.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области