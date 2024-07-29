Об этом сообщили представители регионального Правительства.

Во Владимирской области назначен новый Министр природоиспользования и экологии. Об этом сообщили представители регионального Правительства.Так, на новой должности будет работать Юрий Самодуров. Он родился в 1979 году во Владимире. Окончил ВлГУ, по образованию он инженер-эколог. Имеет опыт работы по специальности на ряде предприятий города.С начала мая 2020 года Юрий Самодуров стал заместителем директора Департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области, прежде занимал должность начальника отдела по обращению с отходами.С начала июля 2023 года он исполнял обязанности регионального министра природопользования и экологии, приняв на себя ответственность после ухода на пенсию предыдущего руководителя ведомства Татьяны Клименко.