Об этом рассказал губернатор Александр Авдеев.

На еженедельном совещании с губернатором Владимирской области была обсуждена проблема вывоза отходов. Глава региона заявил, что «положительные изменения невелики». Александр Авдеев сообщил о неудовлетворительных итогах совещания, отметив, что даже при отсутствии снегопадов и меньшем количестве припаркованных машин положительных изменений в вывозе отходов практически нет. Он подчеркнул необходимость более строгого наказания виновников.С начала года автоматическим комплексом фиксации правонарушений было выявлено 241 нарушение правил благоустройства. Зафиксированным нарушителям было направлено 166 постановлений, на сумму более 1.6 млн рублей наложены штрафы.Губернатор подчеркнул необходимость ужесточения штрафной политики до 6 миллионов рублей и более для того, чтобы заставить ответственных лиц действительно исправить ситуацию.Архив Испекции государственного административно-технического надзора администрации Владимирской области за первое полугодие показывает использование автоматического комплекса фиксации для привления виновникам к ответственности. Полученный опыт должен помочь в устранении проблем в городских дворах и сельских улицах.