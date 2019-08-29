57-летняя телеведущая выглядит на 20 лет моложе. По словам
Екатерины Андреевой, некоторые думают, что она спит в холодильнике.
57-летняя телеведущая выглядит на 20 лет моложе. По словам
Екатерины Андреевой, некоторые думают, что она спит в холодильнике.
"Обо мне придумано столько небылиц, что я устаю их
опровергать", – процитировала звезда в своем Instagram графа Калиостро.
Между тем в шутках про холодильник оказалась доля истины.
Екатерина Андреева, делясь с подписчицами секретами сохранения молодости и
красоты, рассказала, что очень важно "регулярно охлаждать организм,
"замораживать" его".
Звезда советует спать в прохладной комнате. Зимой чуть-чуть
приоткрывать окно, давая морозному воздуху проникнуть в помещение. Обязательно принимать
прохладный и контрастный душ.
"Детей не утеплять чрезмерно – им это вредно. В холодную
воду после бани заходить так (меня швейцарцы в горах научили, чтоб не было
неприятностей): сначала до колен ноги облить, потом руки до локтя, потом
область сердца и только после этого входить в холодную воду. А вот воду
ледяную, наоборот, не пить – можно заработать спазм пищевода", – поделилась мудростью .
Также телеведущая опубликовала короткую видеозапись. В кадре
она в сопровождении друзей летит на вертолете над исландским ледником, а после высаживается на него. "Всем
вам привет велел передавать. Сосульками звенел, трещинами своими улыбался и
сердце свое всем открывал. Мол, думайте обо мне, чтоб я не растаял и радовал
вас дальше..." – написала .