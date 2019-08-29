57-летняя телеведущая выглядит на 20 лет моложе. По словам Екатерины Андреевой, некоторые думают, что она спит в холодильнике.

57-летняя телеведущая выглядит на 20 лет моложе. По словамЕкатерины Андреевой, некоторые думают, что она спит в холодильнике."Обо мне придумано столько небылиц, что я устаю ихопровергать", – процитировала звезда в своем Instagram графа Калиостро.Между тем в шутках про холодильник оказалась доля истины.Екатерина Андреева, делясь с подписчицами секретами сохранения молодости икрасоты, рассказала, что очень важно "регулярно охлаждать организм,"замораживать" его".Звезда советует спать в прохладной комнате. Зимой чуть-чутьприоткрывать окно, давая морозному воздуху проникнуть в помещение. Обязательно приниматьпрохладный и контрастный душ."Детей не утеплять чрезмерно – им это вредно. В холоднуюводу после бани заходить так (меня швейцарцы в горах научили, чтоб не былонеприятностей): сначала до колен ноги облить, потом руки до локтя, потомобласть сердца и только после этого входить в холодную воду. А вот водуледяную, наоборот, не пить – можно заработать спазм пищевода", – поделилась мудростью .Также телеведущая опубликовала короткую видеозапись. В кадреона в сопровождении друзей летит на вертолете над исландским ледником, а после высаживается на него. "Всемвам привет велел передавать. Сосульками звенел, трещинами своими улыбался исердце свое всем открывал. Мол, думайте обо мне, чтоб я не растаял и радовалвас дальше..." – написала .