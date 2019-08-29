Новое расписание движения разметили в салонах автобусов

Новое расписание движения разметили в салонах автобусовПо поручению сити-менеджера города Владимира Андрея Шохина с 30-го августа 2019 года автобусные маршруты № 4С «Ул. Новгородская – ул. Новгородская» (кольцевой) и № 9С «Ул. Новгородская - Юго-Западная» продлили до микрорайона Полянка.Новое расписание движения автобусов маршрутов разместили на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира в разделе «Экономика и городское хозяйство/Транспорт», а также в салонах автобусов.