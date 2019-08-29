Ввоз в Россию такого сильнодействующего вещества осуществляется только по соответствующим лицензиям, которых у мужчин не было

Ввоз в Россию такого сильнодействующего вещества осуществляется только по соответствующим лицензиям, которых у мужчин не былоПолицейские изъяли почтовую посылку у жителя Александровского района. Он получил ее из одного из зарубежных государств. Внутри пакета оказались ампулы с жидкостью.Экспертиза подтвердила, что в ампулах находилась смесь, содержащая в своем составе тестостерон. Ввоз в Россию такого сильнодействующего вещества осуществляется только по соответствующим лицензиям, которых у мужчин не было.Установлено, что данный препарат местный житель заказал в интернете и планировал использовать для личного потребления.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за контрабанду сильнодействующих веществ, сообщает пресс-служба регионального УМВД.