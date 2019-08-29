Нападающий английского Манчестер Юнайтед и сборной Чили по футболу Алексис Санчес становится все ближе к смене клубной прописке. Он может перейти в миланский Интер, в котором уже прошел медосмотр.

Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Чили по футболу Алексис Санчес становится все ближе к смене клубной прописке. Он может перейти в миланский "Интер", в котором уже прошел медосмотр.В скором времени чилийский форвард оформит соглашение с итальянским клубом, о чем сообщает Спортс.Ru со ссылкой на журналиста Джанлуку Ди Марцио. Ранее сообщалось о том, что Санчес станет игроком "нераздурри" на правах аренды.Кроме того, 33Live.RuRu ранее также сообщали о финансовых тонкостях между сторонами – "Манчестер Юнайтед" будет вынужден большую часть еженедельного оклада чилийца, равному 500 тысячам фунтов. "Интер" готов платить лишь 150 тысяч, поэтому оставшуюся разницу будут оплачивать "красные дьяволы". В общей сложности, за два года "МЮ" раскошелится на 36 миллионов фунтов.