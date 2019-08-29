Направлявшийся в карельскую Лахденпохью автобус с 13 учителями в салоне перевернулся на проселочной дороге, пятерым пассажирам потребовалась помощь медиков.

Направлявшийся в карельскую Лахденпохью автобус с 13 учителями в салоне перевернулся на проселочной дороге, пятерым пассажирам потребовалась помощь медиков, сообщили в региональном управлении МВД.ДТП произошло около 09:40 утра 29 августа на 4-м километре дороги Вялимяки — Костамоярви. ПАЗ вез учителей из поселка Элисенваара в Лахденпохью, но по пути водитель неожиданно съехал в проезжей части, после чего автобус перевернулся.В салоне находились 13 преподавателей, травмы получили пять человек. После оказания первой помощи в больнице их отпустили домой.