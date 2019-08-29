Прошли те времена, когда о каждом этапе возведения Крымского моста можно было оперативно прочитать на украинских СМИ, попутно отсеивая попытки выставить успехи строителей за неудачи. Теперь журналисты и блогеры, кажется, стараются забыть о самом существовании переправы.

Прошли те времена, когда о каждом этапе возведения Крымского моста можно было оперативно прочитать на украинских СМИ, попутно отсеивая попытки выставить успехи строителей за неудачи. Теперь журналисты и блогеры, кажется, стараются забыть о самом существовании переправы.Над загадкой популярности темы Крымского моста на Украине бились многие эксперты. Их озадачивало противоречие в информационном пространстве.С одной стороны, украинская аудитория достаточно осторожно относится к любой теме, в которой можно увидеть "крамолу", особенно, если речь идет о Крыме и зачастую выходит из себя, если ей показывают факты, противоречащие текущей картине мира. С другой, за строительством Крымского моста украинцы следили едва ли не пристальнее, чем специальная комиссия.Впрочем, и тут не обошлось без своего рода предохранительных мер. Так, в каждой статье о строительстве Крымского моста читателям неизменно напоминали о том, что Киев до сих пор считает российский полуостров своей территорией. А последние новости об успехах строителей всегда подавали так, будто они либо наносят вред окружающей среде, либо не справляются с поставленной задачей.Оба этих утверждения не имеют под собой никакого основания. За процессом строительства переправы следит множество специалистов. А регулярные отчеты свидетельствуют, что все работы производятся качественно и в срок.О каких только проблемах Крымского моста ни успела прочитать аудитория украинских СМИ. Проседание почвы, неизведанные грязевые вулканы и ужасающие разломы тектонических плит со страницы изданий грозились разрушить переправу. Одновременно с этим и сама инженерная конструкция якобы несла в себе опасность для прохода кораблей, экономики Украины и вообще всего моря, а, возможно, и мирового океана.В конечном счете дошло до того, что конспирологи решили, что столь большое и сложное сооружение, как Крымский мост, обязательно привлечет к себе внимание внеземной жизни, если она существует. А это значит, что переправа может стать своего рода маячком, который наведет "рептилоидов с Нибиру" на Землю. Таким образом, Крымский мост оказывается угрозой уже для всей планеты.доходили до полного абсурда и откатывались назад. Интерес к этой теме украинских СМИ и блогеров оставался неизменным. Однако внезапно ситуация резко изменилась. Журналисты перестали радовать читателей регулярными отчетами об этапах строительства, пользователи Сети перестали писать о дороге и о том, что она якобы просела и потрескалась из-за наплыва машин, а сам мост одновременно с этим пустует.Как решили пользователи русскоязычного сегмента Сети, их украинские коллеги банально бросили эту тему и постарались забыть о ней. Разгадка такого поведения проста – успех предприятия по возмездию автомобильной и железной дорог через Керченский пролив стал очевиден даже им. И лишний раз бить по самолюбию украинской аудитории журналисты и блогеры попросту опасаются.Подобные перспективы вызвали возмущение у россиян. Некоторые из них уже привыкли к такому жанру новостных заметок, как "ужасы о " и относились к нему скорее как к юмористическому чтиву и к возможности обменяться с украинскими комментаторами аргументами как относительно будущего переправы, так вопросов геополитики.