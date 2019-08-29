Поющая телеведущая научит россиян безопасному поведению на дорогах. Использовать Ольгу Бузову как пример для подражания предложили чиновники.

Поющая телеведущая научит россиян безопасному поведению надорогах. Использовать Ольгу Бузову как пример для подражания предложили чиновники.На заседании правительственной комиссии обсудиливозможность привлечения знаменитости к пропаганде безопасного вождения. Instagram Ольги Бузовой, который насчитывает 16 миллионов подписчиков, рекомендовалииспользовать для воздействия на молодое поколение.Естественно,работать микроблог поющей телеведущей на благо родины будет не бесплатно. Для покупки постов в соцсетях Ольги деньги будут выделять из бюджета.Предложениечиновников не всем пришлось по душе. Член экспертногосовета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян раскритиковал идею."Любопытные мысли блуждают в Правительстве России. Тоесть, по такой логике, любой человек, который нашел выход на миллионы людей, может получать финансирование из бюджета? Речь не только о Бузовой, речь облогерах и инстаграмерах в целом. То есть, достаточно кривляться в роликах илина публику, выставлять "полуголые" фотографии или же ходить по Москве, пугаягорожан. Или же горчицей вымазываться. Или в ванной из чипсов валяться. Или проблокаду неуместно шутить. И выставлять это в YouTube или Instagram. Это яперечисляю варианты того, как эти миллионники себе популярность зарабатывают иподдерживают. Но похоже, все это правительству не важно. Раньше серьезнымиделами доверяли заниматься авторитетным людям, а сегодня кривлякам, которыепотешают Интернет. Да еще и платить им за это планируют. О времена, о нравы",– сказал Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".