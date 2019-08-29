Российский пилот команды Формулы-1 Toro Rosso Даниил Квят будет оштрафован на предстоящем Гран-при Бельгии, который пройдет в Спа. На машине 25-летнего россиянина будут установлены новые силовые установки.

Российский пилот команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят будет оштрафован на предстоящем Гран-при Бельгии, который пройдет в Спа. На машине 25-летнего россиянина будут установлены новые силовые установки. Вместе с Квятом новые двигатель получит и пилот Red Bull Александер Албон."Мы сосредоточились на повышении надежности и производительности в надежде достичь еще лучших результатов с обеими командами в нынешней части сезона, — сказал директор программы Honda Тойохару Танабе, слова которого приводит Motorsport. – На ш план таков – Квят и Албон получат новые моторы в Спа по стратегическим причинам с оглядкой на оставшуюся часть сезона".Пилоты исчерпали имеющийся лимит смены силовых установок в текущем сезоне, в результате чего будут оштрафованы и стартуют в Спа с последних мест.