В Кремле назвали освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи конкретным шагом со стороны Киева. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В Кремле назвали освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи конкретным шагом со стороны Киева. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.Песков отметил, что российские власти с большим вниманием наблюдают за перезагрузкой власти на Украине. При этом он напомнил заявление Владимира Путина, который сказал, что "судить можно будет по конкретным делам, по конкретным словам — этого и нужно дождаться​​​. Есть конкретные дела: например, решение об освобождении Вышинского — это мы приветствуем. Давайте ждать других", — сказал он. Песков подчеркнул, что шаги, которые ждет от Киева Москва, известны.Речь идет о нормализации двухсторонних отношений. "Прежде всего, это известный набор действий, необходимых для выполнения минских договоренностей", — подчеркнул Песков.В четверг стало известно об этапировании украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.