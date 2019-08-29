Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о реакции Кремля на попытку Белоруссии договориться о закупках нефти у США. Если Александр Лукашенко таким образом хотел взять Москву на испуг, то эта попытка явно провалилась.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о реакции Кремля на попытку Белоруссии договориться о закупках нефти у США. Если Александр Лукашенко таким образом хотел взять Москву "на испуг", то эта попытка явно провалилась.На протяжении многих лет Александр Лукашенко строил свою политику на ловком лавировании между Россией и Западом. Продолжается этот подход и по сей день.Несмотря на значительную экономическую поддержку, которую Москва оказывает Минску, президент Белоруссии намекает, что легко найдет себе более выгодных союзников. Некоторые эксперты склонны видеть в подобном поведении попытку шантажа российской стороны или вовсе открытое предательство как России, так и идеи Союзного государства.Именно так и восприняли намека белорусской стороны на то, что они хотят закупать энергоносители не в России, а в США. Москва подобной перспективы не испугалась. "Что касается вопроса приобретения нефти, то это вопрос экономической целесообразности", – цитирует издание "Политнавигатор" пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.Он объяснил, что сотрудничество с Москвой для банально выгоднее с экономической точки зрения. "Знаете, это как с газом. Можно газ дороже покупать на спотовом рынке, можно дешевле покупать трубный газ, который идет из России, можно в течение какого-то месяца что-то выиграть на покупках спотового газа, а можно в перспективе одного года или двух лет получить существенную выгоду за счет поставок трубного газа, который в более долгой перспективе оказывается дешевле и выгоднее", – подчеркнул официальный представитель Кремля.Отметим, экономисты рассказывали, что как бы дешево не предлагали американцы белорусам свою нефть, одна только необходимость доставлять энергоносители через весь земной шар нивелирует все возможные выгоды. Поэтому воспринимать эти переговоры можно лишь как очередную уловку ."Я скептически отношусь к такой перспективе. Пока выглядит, что для Беларуси такая альтернатива – это козырь в торговле с Россией по поводу компенсации налогового маневра и более привлекательных условий поставки нефти на белорусские НПЗ после 2024 года", – заметила экономист Татьяна Маненок.