В рамках конкурса Новая волна состоялся творческий вечер
Анжелики Варум. Мероприятие было приурочено к 50-летию звезды. Многие
поклонники ожидали увидеть на сцене не только мужа артистки – музыканта Леонида
Агутина, но и их дочь Лизу.
В рамках конкурса "Новая волна" состоялся творческий вечер
Анжелики Варум. Мероприятие было приурочено к 50-летию звезды. Многие
поклонники ожидали увидеть на сцене не только мужа артистки – музыканта Леонида
Агутина, но и их дочь Лизу.
Надежды фанатов не оправдались. Лиза Варум не приехала. 20-летняя
наследница звезд живет в Америке. Девушка обещала вернуться в Москву и
выступить с родителями, но немного позже – в декабре.
Анжелика Варум поведала, что Лиза считает своим домом США.
Там она учится, работает, занимается музыкой, там ее друзья.
"В России для нее все интересно и ново. В качестве
ознакомления ей здесь нравится. Но для жизни, чтобы переехать сюда
окончательно, – думаю, нет. Ей будет непросто адаптироваться в нашей стране", -
говорит певица.
У Лизы Варум есть собственная рок-группа, с которой она
выступает. Пока концертная деятельность не приносит дохода девушке. Дочери
российских звезд приходится самой добывать средства. Она совмещает учебу с работой
официанткой в ресторане.
"Мы, конечно, ей помогаем деньгами, но она знает, что такое
заработать двадцать долларов за смену. Мне кажется, это очень правильно", – цитирует
.
Певица говорит, что часто летает к наследнице – раз в
полтора-два месяца она наведывается в гости. По словам, с Лизой
надо заранее договариваться о встрече – девушка она очень занятая.