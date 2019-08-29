В рамках конкурса Новая волна состоялся творческий вечер Анжелики Варум. Мероприятие было приурочено к 50-летию звезды. Многие поклонники ожидали увидеть на сцене не только мужа артистки – музыканта Леонида Агутина, но и их дочь Лизу.

В рамках конкурса "Новая волна" состоялся творческий вечерАнжелики Варум. Мероприятие было приурочено к 50-летию звезды. Многиепоклонники ожидали увидеть на сцене не только мужа артистки – музыканта ЛеонидаАгутина, но и их дочь Лизу.Надежды фанатов не оправдались. Лиза Варум не приехала. 20-летняянаследница звезд живет в Америке. Девушка обещала вернуться в Москву ивыступить с родителями, но немного позже – в декабре.Анжелика Варум поведала, что Лиза считает своим домом США.Там она учится, работает, занимается музыкой, там ее друзья."В России для нее все интересно и ново. В качествеознакомления ей здесь нравится. Но для жизни, чтобы переехать сюдаокончательно, – думаю, нет. Ей будет непросто адаптироваться в нашей стране", -говорит певица.У Лизы Варум есть собственная рок-группа, с которой онавыступает. Пока концертная деятельность не приносит дохода девушке. Дочерироссийских звезд приходится самой добывать средства. Она совмещает учебу с работойофицианткой в ресторане."Мы, конечно, ей помогаем деньгами, но она знает, что такоезаработать двадцать долларов за смену. Мне кажется, это очень правильно", – цитируетПевица говорит, что часто летает к наследнице – раз вполтора-два месяца она наведывается в гости. По словам, с Лизойнадо заранее договариваться о встрече – девушка она очень занятая.