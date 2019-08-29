Президент Украины Владимир Зеленский и его партия Слуга народа приняли решение о том, чтобы оставить на должности министра внутренних дел страны Арсена Авакова. Сообщается, что на такое сомнительное кадровое решение украинского лидера подтолкнули планы Петра Порошенко по организации государственного переворота.

Президент Украины Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа" приняли решение о том, чтобы оставить на должности министра внутренних дел страны Арсена Авакова. Сообщается, что на такое сомнительное кадровое решение украинского лидера подтолкнули планы Петра Порошенко по организации государственного переворота.С самой победы бывшего шоумена на выборах многие эксперты предсказывали, что Владимира Зеленского ждет свержение в результате заговора радикально настроенных националистов. Некоторые добавляли, что возглавить это движение может предыдущий президент Украины Петр Порошенко.Судя по всему, в Верховной раде Украины получили подтверждение этой версии. О темных замыслах политика в личной переписке сообщила депутат нового созыва парламента от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая. "Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать", – сообщила народная избранница своей собеседнице.Чтобы избежать подобного решения, партия Владимира Зеленского решилась на сомнительное с точки зрения непосвященных во внутреннюю кухню украинской политики избирателей кадровое решение. "Мы оставляем Авакова. Другого пути нет", – подчеркнула депутат.Богуцкая добавила, что Арсен Аваков будет возглавлять МВД Украины по меньшей мере до декабря. "Именно на декабрь Петя готовит путч", – объяснила парламентарий. Своей собеседнице она призналась, что очень расстроена этим решением, но понимает его необходимость. Также она добавила, что "Слуга народа" наверняка станет главным объектом критики за такое решение.Ранее о попытке свержения в эфире телеканала "Прямой" рассказывал политтехнолог Денис Богуш. По его словам, к подобному исходу может привести недостаточно жесткая позиция главы государства в вопросе Донбасса. Незавидная судьба ждет и тех политиков, которые ассоциируются с президентом."Общество просто будет их, скажем так, снимать с должности, мягко говоря", – подчеркнул эксперт. Критическим для карьеры, а возможно, и самой жизни сроком он назвал конец года. Именно тогда украинцы могут неожиданно прозреть относительно того, за кого отдали свои голоса.