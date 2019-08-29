Герцог и герцогиня Сассекские решили поесть в бюджетном заведении. Меган Маркл и принц Гарри взяли с собой трехмесячного наследника Арчи.

Герцог и герцогиня Сассекские решили поесть в бюджетном заведении. Меган Маркл и принц Гарри взяли с собой трехмесячного наследника Арчи.Пара Маркл неожиданно появились в небольшомпабе в графстве Беркшир. Супруги пришли пообедать в бюджетном заведении TheRose&Crown в городке Уинкфилд.Почти никто не узнал принца Меган Маркл и внука Елизаветы II. Онипостарались быть незамеченными, устроившись в темном уголке помещения. Лишьодин из посетителей паба понял, кто обедает в заведении. Он рассказалжурналистам, что герцог и герцогиня Сассекские много болтали и смеялись.Меган Маркл за обедом держала сына на руках. Арчи не капризничал, ведя себяабсолютно спокойно. "Персонал, конечно, был осведомлен, кто они такие, нообслуживал их как простых посетителей", – цитирует узнавшего пару мужчину The Sun.Ланч обошелся с супругом в 15 фунтов стерлингов, приэтом Гарри за едой успел выпить две кружки пива. Известно, что принц и его супругане в первый раз обедают именно в этом пабе.Напомним, недавно герцог и герцогиня Сассекские съездили вотпуск. Они побывали на Ибице, в Ницце, а компанию им составила новая няня АрчиХаррисона. По слухам, оказалась крайне требовательной к персоналукоролевской семьи, поэтому найти для нее помощницу оказалось сложно.