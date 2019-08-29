Герцог и герцогиня Сассекские решили поесть в бюджетном заведении. Меган Маркл и принц Гарри взяли с собой трехмесячного наследника Арчи.
Герцог и герцогиня Сассекские решили поесть в бюджетном заведении. Меган Маркл и принц Гарри взяли с собой трехмесячного наследника Арчи.
Пара Маркл неожиданно появились в небольшом
пабе в графстве Беркшир. Супруги пришли пообедать в бюджетном заведении The
Rose&Crown в городке Уинкфилд.
Почти никто не узнал принца Меган Маркл и внука Елизаветы II. Они
постарались быть незамеченными, устроившись в темном уголке помещения. Лишь
один из посетителей паба понял, кто обедает в заведении. Он рассказал
журналистам, что герцог и герцогиня Сассекские много болтали и смеялись.
Меган Маркл за обедом держала сына на руках. Арчи не капризничал, ведя себя
абсолютно спокойно. "Персонал, конечно, был осведомлен, кто они такие, но
обслуживал их как простых посетителей", – цитирует узнавшего пару мужчину The Sun.
Ланч обошелся с супругом в 15 фунтов стерлингов, при
этом Гарри за едой успел выпить две кружки пива. Известно, что принц и его супруга
не в первый раз обедают именно в этом пабе.
Напомним, недавно герцог и герцогиня Сассекские съездили в
отпуск. Они побывали на Ибице, в Ницце, а компанию им составила новая няня Арчи
Харрисона. По слухам, оказалась крайне требовательной к персоналу
королевской семьи, поэтому найти для нее помощницу оказалось сложно.