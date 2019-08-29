29.08.2019

2019-08-29 13:55:26

Две трети россиян не смогли назвать дату начала Второй мировой войны

ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что две трети россиян не в курсе, когда началась Вторая мировая война. При этом более половины опрошенных заявили, что она началась в 1941 году, перепутав ее в Великой Отечественной, передает телеканал ".



Только 32% назвали верную дату – 1939 год. Социологи также поинтересовались у россиян, что стало причиной Второй мировой войны. Каждый седьмой (14%) назвал борьбу за ресурсы и сферы мирового влияния.