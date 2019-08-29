Звезда ТНТ Екатерина Варнава решилась на смелые перемены. Новый образ она продемонстрировала на своей личной странице в социальной сети Instagram.

Звезда ТНТ Екатерина Варнава решилась на смелые перемены. Новый образ она продемонстрировала на своей личной странице в социальной сети Instagram.На фото актриса запечатлена в белом махровом халате и с ярким макияжем. Вот только ее прическа сильно отличается от той, что была раньше.Варнава обрезала свои длинные блондинистые волосы и перекрасила их в черный цвет. Образ получился действительно смелым и даже дерзким."Мы все заслуживаем комфорта! Поэтому давайте относиться к другим так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам. Особенно во всех новых начинаниях", – так звучит главная мысль в тексте, написанном под постом.Фолловеры охотно поддержали Екатерину в ее высказываниях. "Абсолютно верно! Всегда надо начинать с себя!", "Есть японская милая поговорка в тему: одно доброе слово может согревать три зимних месяца", "Поддерживаю полностью. Горжусь такими представителями эстрады!", "Вот именно, нужно быть человеком!", "Катюша, я вместе с вами верю в то, что в нашем социуме будут и дальше происходить изменения в лучшую сторону!", – делились своим мнением поклонники."Рада, что подписана на вас! Приятно читать, смотреть и все так по-человечески тепло. Спасибо, Катя!", – от всего сердца поблагодарила фанатка.Но вот в новое амплуа артистки поверили далеко не все. Многие решили, что это всего-навсего парик. "Верни пышную шевелюру!", – требовала пользователь Сети. Но Варнава предпочла не отвечать на подобные высказывания.