До конца года на территории области создадут девять заповедных зон.

Прямо за Химками, усыпанными новостройками, находится особо охраняемая природная территория (ООПТ) "Сходненская". Это территория - свыше 290 га с краснокнижными растениями и животными, болотами и лесами и долиной реки Сходня. В состав ООПТ входит олимпийский учебно-спортивный центр "Планерная", где будущих олимпийцев готовят к соревнованиям. Свой особый статус зона получила в этом году. До конца года подмосковные власти планируют создать еще девять особо охраняемых природных территории, и на этом останавливаться не собираются.Особо охраняемая природная территория (ООПТ) – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое значение (природное, научное, рекреационное). Данные участки полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. На них нельзя строить, расширять и прокладывать дороги, проводить сети, вырубать деревья, высаживать чужеродные растения, изменять русла водных объектов и добывать полезные ископаемые. Как и везде, на ООПТ нельзя мусорить разводить костры и мусорить (как и везде).К 2025 году пятая часть Московской области будет занята особо особо охраняемыми природными территориями, сообщил министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин в ходе пресс-тура на ООПТ ∎Сходненеская∎.Сейчас 4,5% территории Подмосковья заняты ООПТ. К 2025 году этот показатель должен составить 17%. На сегодняшний день в Московской области существует 248 ООПТ регионального значения общей площадью свыше 200 тыс га – это 163 природных заказника, 81 памятник природы, 3 прибрежные рекреационные зоны и 1 особо охраняемый водный объект."Наша позиция - кратно увеличить особо охраняемые территории, довести их площадь даже до 20% от площади региона", - сказал Дмитрий Куракин.Такие параметры предусмотрены международной конвенцией - не менее 20% территории должны приходиться на ООПТ. Это является индикатором надлежащего качества жизни и отношения к природе.Наша задача - выявлять территории, которые подверглись меньшему воздействию со стороны человека и сохранять их. Необходимо описать эти объекты - флору, фауну, природные ландшафты.Поставить на учет и узаконитьПаралелльно с созданием новых заповедных зон ведется работа по постановке этих территорий на кадастровый учет. Подмосковные власти планируют завершить ее полностью в в 2019-2020 годах.Юридическое оформление – это важная часть работы. Мало практического смысла, если особо охраняемая территория должным образом не узаконена. Только после оформления внесения сведений в ЕГРН, режим становится реально действующим. К примеру, уже технически нельзя передать эту территорию, строить на ней, отмечает Дмитрий Куракин.Так, на ООПТ Кратово возник конфликт интересов. Сейчас там расположены 180 жилых домов, санаторий Федерального медико-биологического агентства, детский центр "Ковчег" и целый ряд других объектов. До конца года власти намерены узаконить границы этой территории.Кроме того, в следующем году на территории Московской области планируется создать дирекцию особо охраняемых природных территорий, рассказывает замминистра экологии региона Владислав Холодков. Она будет заниматься развитием инфраструктуры, организацией экскурссий, поддержанием популяции краснокнижных растений и животных и охраной от пожаров. Дирекция может быть создана на базе подмосковного комитета по лесному хозяйству."Сейчас мы занимаемся обоснованием создания юрлица для ООПТ. Я рассчитываю, что наша аргументация будет услышана, и такая служба будет создана до конца 2020 года. Хотя есть вопросы с финансированием", - сказал Владислав Холодков.Острый вопрос финансированияВажный вопрос особых природных зон в их использовании. Власти считают, что ООПТ должны стать опорой развития экологического туризма. Но пока неясно, как это будет финансироваться."Устанавливая особые природные режимы, мы не хотим закрыть эти территории от людей. Задача – создать инфраструктуру, которая позволяет посещать такие места без ущерба природе", - продолжает Дмитрий Куракин.Заниматься созданием инфрастуктуры должно либо государство, либо бизнес. Бюджетные средства в этом вопросе ограничены. Есть экологические приоритеты, в которых экотуризм занимает последние позиции. Сначала решаются вопросы регулитивации мусорных полигонов, очистки водных объектов, и когда дело доходит до экотуризма – ресурсов уже не остается.Бизнес пока не проявляет особого интереса: они не могут понять, как компенсировать расходы на создание инфраструктуры и ее поддержание. Должен быть поток туристов. На особо охраняемых территориях нельзя возводить капитальные сооружения, прокладывать дороги и инженерные сети. Это делает непривлекательным экотуризм для бизнеса.Мы попробовали для начала сделать программу по созданию рекреационных зон в лесах, рассказывает министр. Сейчас есть места, куда приезжают москвичи и жители Подмосковья. Но эти территории не обустроены – люди разводят костры где хотят, образуют стихийные парковки, оставляют мусор. Мы предложили бизнесу предоставить бесплатно территорию, чтобы они создали инфраструктуру и открыли свой бизнес – например, точки общепита, прокат инветаря. Но с условием, что они будут следить за надлежащим состоянием этих территорий. Однако, интереса мы не увидели интереса. В прошлом году было создано девять подобных зон, из них пять дожили до лета. Бизнес не идет, он не видит стабильного потока людей, чтобы оправдать вложенные средства."Когда бизнесу предлагаешь что-то бесплатно, он говорит: "Спасибо, не надо". Это показатель, что они для себя не видят здесь доходной базы. В этом случае единственный вариант решения проблемы - субсидировать этот бизнес", - не исключает он. Как только власти будут готовы к этому, найдутся несколько проектов, которые могут быть реализованы.Один из вариантов развития природных зон – некий симбиоз. Когда инфраструктура (гостиницы, кафе, пункты проката) будут расположены на прилегающих территориях. Так, например, рядом с ООПТ ∎Сходненская∎ и ущестует олимпийский учебно-спортивный центр "Планерная", рассказывает гендиректор центра Элеонора Панова.Сегодня территория центра - 97 га. Здесь расположена спортивная база подготовки сборных страны по конному спорту, соврменному пятиборье, лыжным гонки, бейсболу и другим видам спорта. На территории спортцентра находится пять конюшен, гостиничный комплекс, бассейн, лыжная база, спортивные залы и т д. Центр является площадкой для проведения Чемпионатов мира и Европы и других различных соревнований. Здесь занимаются 2,5 тыс детей, в том числе особенные ребята."В следующем году нашему центру исполняется 85 лет. За это все время нам удалось сохранить это уникальное место, которое я называю подмосковной швейцарией", -отмечает Элеонора Панова.Думаю, мы найдем точки соприкосновения с министерством экологии и релизуем все планы, которые задуманы.