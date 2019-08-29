Ксения Бородина потеряла еще одну подругу. К такому выводу пришли некоторые журналисты, внимательно проанализировавшие недавние события в жизни звезды скандально известного реалити-шоу Дом-2.

Ксения Бородина потеряла еще одну подругу. К такому выводу пришли некоторые журналисты, внимательно проанализировавшие недавние события в жизни звезды скандально известного реалити-шоу "Дом-2".Когда-то вместе с подругами Ксения Бородина организовала "Прачку" – некое общество, внутри которого телеведущая с приятельницами сплетничали и обсуждали прочие женские штучки. Но недавно эту группу покинула Наталья Пушкина. К этому выводу пришли наблюдательные поклонники, не заметившие ее на празднике по случаю дня рождения супруга Ксении Бородиной Курбана Омарова.По некоторым данным, причиной стала критика Натальи младшей дочери Ксении Теоны в социальной сети Instagram. Якобы скандально известная телеведущая не смогла стерпеть, когда Пушкина назвала девочку командиром, при этом отметив, что старшая ее дочь Маруся – послушная, сообщает . В итоге, Ксения и Наталья не только отписались друг от друга в социальных сетях, но и телеведущая настойчиво блокирует всех, кто встал на сторону ее бывшей подруги.При этом Бородина предпочитает не распространяться о размолвке. Хотя и не смогла совсем уж смолчать. "Знаете, у меня есть друзья не из Instagram, у меня с ними даже фото толком нет. По 16 лет дружим и выясняем отношения через звонки, встречи, крики, слезы, смех. Катя Жужа, Рита Агибалова, Алена Водонаева, Наташа Пушкина — все они стояли в первом ряду, фотографируясь на нашей свадьбе, и посмотрите, где они сейчас. Показуха не равна любви и дружбе. Запомните это! Писать посты про подруг – это дно. Я всегда буду молчать. Оправдываться – удел слабых", – приводит слова Ксении Бородиной издание.Действительно, для телеведущей это еще одна потеря. Сейчас она не общается ни с Катей Жужей, ни с . И если точно неизвестно, что конкретно послужило причиной прекращения отношений с первой, то, согласно некоторым данным, со второй ведущая прекратила общаться из-за вскрывшейся измены ее мужа с Аленой.