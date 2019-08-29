Только самые преданные фанаты заметят, когда с их кумиром что-то не так, но в конкретно в этом случае только слепой не уловит подвоха. Известный российский певец Марк Тишман выложил в социальной сети Instagram фотографию, которая заставила поклонников забеспокоиться.

Только самые преданные фанаты заметят, когда с их кумиром что-то не так, но в конкретно в этом случае только слепой не уловит подвоха. Известный российский певец Марк Тишман выложил в социальной сети Instagram фотографию, которая заставила поклонников забеспокоиться.На снимке хорошо видно, как Марк позирует у кофейни рядом со своей маленькой родственницей. Трогательная фотография милейшей "парочки" вызвала у подписчиков исполнителя нежные чувства, однако некоторые отметили болезненную худобу Тишмана."Простите, но вы очень сильно похудели. Что-то случилось? (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.) ", – поинтересовалась одна из поклонниц. В прочем, артист поспешил успокоить девушку, ответив, что с ним все в порядке, а худощавое телосложение является данью активной жизни в движении.Как Пятый канал, сам певец подписал публикацию так: "Мы оба любим джинсы, у нее на толстовке написано LOVE, у меня Miracle, оба любим кофе по утрам, она знает наизусть мои песни и классно под них танцует. Я всегда готов угостить её выпечкой по полной цене, не дожидаясь 30-процентной скидки после 21:00".Он уточнил, что из всех сладостей малютка предпочитает медовый пряник и пожелал поклонникам "суперрррдня" и идеальных отношений."Чудесная у тебя маленькая подружка! Идеальных вам отношений всегда!Но мой жизненный опыт подсказывает,что иногда (не так часто) идеальными отношения бывают!Все зависит от нас самих!", – ответили подписчики на позитивное фото Тишмана.Марк Тишман – российский эстрадный певец, выпускник проекта "Фабрика звезд".