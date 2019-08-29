Режиссер Федор Бондарчук оказался в эпицентре преступления. На днях он стал жертвой грабителя.

Режиссер Федор Бондарчук оказался в эпицентре преступления. На днях он стал жертвой грабителя.Во время съемок очередного выпуска программы "Кино в деталях" звезду и его гостя Евгения Миронова обокрали. Неизвестный присвоил себе их дорогущие гаджеты.Это случилось, когда режиссер брал интервью у звезды фильма "Время первых". Именно в этот момент некто пробрался на площадку, забрал телефоны и благополучно скрылся с места преступления.Первым пропажу обнаружил Бондарчук. К слову, у него был iPhone XS, стоимость которого достигает почти 100 тысяч рублей.Федор тут же позвонил в полицию и рассказал о грабеже. Приехавшие блюстители закона начали опрашивать очевидцев. Они выяснили, что на площадку по гостевому пропуску прошел никому не знакомый молодой человек, пробыл там около часа, после чего в спешке покинул павильон.В отличие от Бондарчука, Миронов оказался не слишком заинтересован в следствии. Он наотрез отказался писать заявление. А после Евгений сослался на нехватку времени и покинул съемочную площадку без гаджета.