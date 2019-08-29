Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подал сегодня президенту Украины Владимиру Зеленскому прошение об отставке.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подал сегодня президенту Украины Владимиру Зеленскому прошение об отставке.
"Прошу уволить меня с должности генерального прокурора по собственному желанию", — указал он в документе, сообщает "Интерфакс".
Ранее Луценко заявлял, что подаст в отставку, когда к работе приступит новоизбранная Верховная рада. Сегодня депутаты IX созыва собрались на первое заседание и торжественно приняли присягу.
Генпрокурор назначается на должность и увольняется президентом Украины с согласия парламента. В июне президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления об увольнении Луценко. Сообщалось, что этот пост может занять заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка.