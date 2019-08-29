Две больницы Нижнего Тагила, откуда увольнялись хирурги, ждет масштабная финансовая проверка. В ходе нее будет установлено, как распределялся фонд стимулирования, зарплаты и как все это совмещалось с нагрузкой врачей.

Две больницы Нижнего Тагила, откуда увольнялись хирурги, ждет масштабная финансовая проверка. В ходе нее будет установлено, как распределялся фонд стимулирования, зарплаты и как все это совмещалось с нагрузкой врачей. За выявленные нарушения руководителей лечебных учреждений ждет персональная ответственность. В четверг в городе начинает работы комиссия Минздрава, передает телеканал "Россия 24".На время проверки главные врачи двух больниц Нижнего Тагила — центральной городской больницы N1 и Демидовской больницы отстранены от работы.Как сообщалось, шестеро хирургов Нижнетагильской горбольницы N1 на прошлой неделе подали заявление об увольнении, до этого уволились трое из Демидовской горбольницы. Они жаловались на низкую зарплату и непомерную нагрузку.Позже стало известно, что пять хирургов в Нижнем Тагиле забрали заявление об увольнении после разъяснительной беседы, им выплатят за нагрузки и в будущем снимут эту нагрузку.