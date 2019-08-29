Представители Формулы-1 опубликовали предварительный календарь на следующий сезон чемпионата мира по автогонкам в своем классе. Среди прочих проведение Гран-при России запланировано на 27 сентября. Этап проходит на автодроме в Сочи.

Представители "Формулы-1" опубликовали предварительный календарь на следующий сезон чемпионата мира по автогонкам в своем классе. Среди прочих проведение Гран-при России запланировано на 27 сентября. Этап проходит на автодроме в Сочи.Согласно опубликованному на официальном сайте "Формулы-1" календарю гонка в России будет числиться 17-м этапом следующего сезона. В расписании Гран-при России расположено между этапом в Сингапуре, который состоится 20 сентября, и этапом в Японии – он запланирован на 11 октября.Напомним, что со следующего сезона "Формула-1" будет расширена с 21 до 22 этапов. Новым участником "Королевских гонок" будет Вьетнам, который пятого апреля примет спортсменов в Ханое. Это будет третий этап чемпионата.