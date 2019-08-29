Российская модель Ирина Шейк всегда находится в центре внимания. Поклонники тщательно следят за ее социальными сетями, где она щедро делится снимками из своей повседневной жизни.

Российская модель Ирина Шейк всегда находится в центре внимания. Поклонники тщательно следят за ее социальными сетями, где она щедро делится снимками из своей повседневной жизни.Накануне звезда выложила на своей личной странице в Instagram ноde. фотографию. На ней она запечатлена вместе со своей мамой – Ольгой Шайхлисламовой.Женщины сидят за сервированным столом на фоне океана и голубого неба. Судя по всему, кадр сделан перед вечерней трапезой.Ирина облачена в топ и юбку коричнево-бежевого цвета. Волосы у нее собраны в аккуратный пучок. Ее родительница выбрала не менее стильный образ. На ней элегантное платье с цветочным принтом, которое отлично подчеркивает ее стройную фигуру.Подписчики назвали это фото по-истине прекрасным и семейным. Кроме того, они отметили, что обе женщины чудесно выглядят. "Как можно быть настолько красивыми девушками!", "Лучшее фото!", "Цветете и пахнете!", "Какие красавицы! Хорошего вечера!", "Шикарные дамы!", – восторгались фолловеры."Ох, у мамульки взгляд!", – отметила фанатка.Также пользователи Сети подчеркнули, что Ирина всегда выглядит на высоте. Вне зависимости от обстоятельств. "Блин! Она даже с грязной головой будет самая красивая! Не всем такое дано! И не нужно завидовать! Все только осуждают и сплетни сводят!", – высказалась преданная поклонница.