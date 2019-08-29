Балерина Анастасия Волочкова выложила на своей личной странице в Instagram новый пост. Под ним она поделилась главным секретом худобы.

Балерина Анастасия Волочкова выложила на своей личной странице в Instagram новый пост. Под ним она поделилась главным секретом худобы.На снимке звезда позирует напротив зеркала в боди небесно-голубого цвета. Тансовщица явно сбросила вес. У нее отчетливо прорисовывается рельеф тела, и ярко выражен мышечный каркас."Кажется, я пришла в совершенную для себя форму... Или чрезмерная стройность?", – поинтересовалась знаменитость.Прима театра отметила, что в последнее время у нее было много нагрузки, и она совсем мало стала есть. По ее словам, за весь предыдущий день она съела на завтрак четыре перепелиных яйца, одно куриное в обед и одно на ужин. "И мне хватило энергии, позитива и любви", – добавила артистка.Тем не менее, Волочкова подчеркнула, что толстой никогда не была. Только зачастую ее изображение на телеэкранахискажается, поэтому многие думаю, что у нее есть лишний вес."Все абсолютно, встречающие меня лично люди, говорят одно и то же: что в жизни я совершенно другая!", – призналась Анастасия.Впрочем поклонники с этим не согласились. Многие раскритиковали балерину в пух и прах. "Перевернутая швабра!", "Это не стройность и не форма! Это сухость алкоголиков!Не обманывайте себя! Вы смешны!", "Полное отсутствие женственности. Неизлечимо больная на голову и просто жалкая!", – брызгали ядом злопыхатели.