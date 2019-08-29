Смерть коллеги для Марии
Скорницкой стала полной неожиданностью. Александр Числов снимался с артисткой в
одном из фильмов.
Смерть коллеги для Марии
Скорницкой стала полной неожиданностью. Александр Числов снимался с артисткой в
одном из фильмов.
Знаменитость
поделилась своими воспоминаниями об ушедшем из жизни актере. Она
призналась, что не знала Александра Числова очень близко, но запомнила его
невероятно трогательного человека с открытой душой. Так, артист
рассказывал, как горевал, когда умерла его любимая кошка.
По словам Скорницкой, Александр Числов был очень позитивный,
положительный и трогательный. По ее мнению, он был настоящим профессиональном
своего дела. "У него очень большой опыт съемочный в кино.
Он непосредственный, интересный. Мне было приятно с ним общаться.
Очень гибкий в работе – никогда не было никаких конфликтов
на площадке", — приводит слова Марии.
Напомним, скончался 29 августа в
возрасте 54 лет. Звезда фильма
"Человек из будущего" умер через несколько дней после срочной
госпитализации. Причина – обострение пневмонии.
Как писали "Дни.ру", незадолго до смерти актер голодал. Об этом на
шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказывал Денис Сердюков. Он
утверждал, что другу нужна помощь: якобы проявились признаки психического
расстройства. объявил голодовку, думая, что его хотят
отравить.