Смерть коллеги для Марии Скорницкой стала полной неожиданностью. Александр Числов снимался с артисткой в одном из фильмов.

Смерть коллеги для МарииСкорницкой стала полной неожиданностью. Александр Числов снимался с артисткой водном из фильмов.Знаменитостьподелилась своими воспоминаниями об ушедшем из жизни актере. Онапризналась, что не знала Александра Числова очень близко, но запомнила егоневероятно трогательного человека с открытой душой. Так, артистрассказывал, как горевал, когда умерла его любимая кошка.По словам Скорницкой, Александр Числов был очень позитивный,положительный и трогательный. По ее мнению, он был настоящим профессиональномсвоего дела. "У него очень большой опыт съемочный в кино.Он непосредственный, интересный. Мне было приятно с ним общаться.Очень гибкий в работе – никогда не было никаких конфликтовна площадке", — приводит слова Марии.Напомним, скончался 29 августа ввозрасте 54 лет. Звезда фильма"Человек из будущего" умер через несколько дней после срочнойгоспитализации. Причина – обострение пневмонии.Как писали "Дни.ру", незадолго до смерти актер голодал. Об этом нашоу Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказывал Денис Сердюков. Онутверждал, что другу нужна помощь: якобы проявились признаки психическогорасстройства. объявил голодовку, думая, что его хотятотравить.