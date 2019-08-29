К акции Дети вместо цветов присоединятся школьники Алтая. Вместо огромного количества букетов каждый класс вручит своему педагогу один, а денежные средства направят на помощь тяжелобольным детям.

К акции "Дети вместо цветов" присоединятся школьники Алтая. Вместо огромного количества букетов каждый класс вручит своему педагогу один, а денежные средства направят на помощь тяжелобольным детям.Как известно, идея этого флэшмоба возникла в 2015 году, напоминает ГТРК "Алтай". Ее инициатором стал фонд "Вера". Участвующие в акции учебные заведения 1 сентября собирают сэкономленные от покупки цветов средства и перечисляют их подопечным благотворительных фондов, в том числе "Русфонд", "Вера", "Подари жизнь", а также детскому хоспису "Дом с маяком". Четыре года назад к акции присоединились около двухсот школ. А в 2018 году удалось собрать более пятидесяти миллионов рублей.Средства, полученные в результате всероссийского флэшмоба, идут на приобретение жизненно важных для больных детишек препаратов, аппаратов для дыхания, медицинской техники, лекарств. С каждым годом число участников акции увеличивается.