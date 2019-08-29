Ученые из NASA обеспокоены появлением рядом с нашей планетой двух огромных астероидов. К поверхности Земли на большой скорости несутся два огромных метеорита, один из которых больше эйфелевой башни в два раза. Чем это грозит всему сущему?
Ученые из NASA обеспокоены появлением рядом с нашей планетой двух огромных астероидов. К поверхности Земли на большой скорости несутся два огромных метеорита, один из которых больше эйфелевой башни в два раза. Чем это грозит всему сущему?
Прежде всего специалисты отмечают, что к Земле приблизятся астероиды 2010 СO1 и 2000 QW7. Последний из них является наиболее угрожающим. Его диаметр составляет 650 квадратных метров. Для справки, метеориты от 100 "квадратов" уже относят к категории потенциально опасных.
Кроме того, как издание Life.ru, 2000 QW7 в 50 раз больше знаменитого Тунгусского метеорита. Напомним, что когда последний приземлился на поверхность нашей планеты, взрыв от него был гораздо разрушительнее, чем от взрыва мощнейшей водородной бомбы.
В прочем, не стоит особенно сильно беспокоиться, т.к. риск столкновения астероида с Землей не больше, чем риск погибнуть в авиакатастрофе – примерно1:8 000 000. С другой стороны, предполагаемые последствия падения 2000 QW7 весьма плачевны и представляют угрозу всему живому на нашей планете.
Как уточнили специалисты, мало того, что огромная взрывная волна погребет под собой все, до куда распространится, так и еще и Австралия окажется уничтоженной. Половина Европейского континента скроется под водой, а большинство городов обратятся в прах.
В этом году 14 сентября астероиды подойдут к поверхности Земли на расстояние 6,4 млн. километра. Критической дистанцией считается 7,5 млн. километров.