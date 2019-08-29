Ученые из NASA обеспокоены появлением рядом с нашей планетой двух огромных астероидов. К поверхности Земли на большой скорости несутся два огромных метеорита, один из которых больше эйфелевой башни в два раза. Чем это грозит всему сущему?

Ученые из NASA обеспокоены появлением рядом с нашей планетой двух огромных астероидов. К поверхности Земли на большой скорости несутся два огромных метеорита, один из которых больше эйфелевой башни в два раза. Чем это грозит всему сущему?Прежде всего специалисты отмечают, что к Земле приблизятся астероиды 2010 СO1 и 2000 QW7. Последний из них является наиболее угрожающим. Его диаметр составляет 650 квадратных метров. Для справки, метеориты от 100 "квадратов" уже относят к категории потенциально опасных.Кроме того, как издание Life.ru, 2000 QW7 в 50 раз больше знаменитого Тунгусского метеорита. Напомним, что когда последний приземлился на поверхность нашей планеты, взрыв от него был гораздо разрушительнее, чем от взрыва мощнейшей водородной бомбы.В прочем, не стоит особенно сильно беспокоиться, т.к. риск столкновения астероида с Землей не больше, чем риск погибнуть в авиакатастрофе – примерно1:8 000 000. С другой стороны, предполагаемые последствия падения 2000 QW7 весьма плачевны и представляют угрозу всему живому на нашей планете.Как уточнили специалисты, мало того, что огромная взрывная волна погребет под собой все, до куда распространится, так и еще и Австралия окажется уничтоженной. Половина Европейского континента скроется под водой, а большинство городов обратятся в прах.В этом году 14 сентября астероиды подойдут к поверхности Земли на расстояние 6,4 млн. километра. Критической дистанцией считается 7,5 млн. километров.