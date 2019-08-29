Комсомольск готовится к очередному подъему уровня воды в Амуре. По информации гидрологов, ситуация серьезная: вода может достичь 8 метров 20 см. В связи с этим высота дамбы будет увеличена. Как сообщает ГТРК Дальневосточная, на ликвидацию паводка дополнительно выделено 15 миллионов рублей.

Комсомольск готовится к очередному подъему уровня воды в Амуре. По информации гидрологов, ситуация серьезная: вода может достичь 8 метров 20 см. В связи с этим высота дамбы будет увеличена. Как сообщает ГТРК "Дальневосточная", на ликвидацию паводка дополнительно выделено 15 миллионов рублей.Сейчас работы по подготовке дамб и других временных гидрозащитных сооружений ведется круглосуточно. Проверкой лично занимается губернатор Сергей Фургал. Как рассказал зампредседателя правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, срочно необходимо расширять дамбы и поднимать их уровень до девяти метров. Для этого уже привезены тысячи кубометров грунта. Заготовлено более ста тысяч мешков с песком. Откачивают грунтовые воды на частных садовых участках.Успеть нужно до 4 сентября — такие рекомендации дает Хабаровский гидрометцентр. По словам его начальника Светланы Агеевой, осадки продолжатся вплоть до начала осени. Город готов к экстренной ситуации, заявил Сергей Фургал. В пунктах временного пребывания уже размещаются жители из подтопленных домов.