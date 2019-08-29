Регион участвует в федеральной программе реструктуризации бюджетных кредитов

Регион участвует в федеральной программе реструктуризации бюджетных кредитовКостромская область планирует привлечь банковский кредит для рефинансирования долговых обязательств. Как прокомментировали в региональном департаменте финансов, кредит не отразится на уровне долговой нагрузки.Костромская область участвует в федеральной программе реструктуризации бюджетных кредитов. За семь месяцев 2019 года государственный долг региона сокращен на 1 млрд 300 млн рублей.Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета с начала 2019 года выросли на 1 млрд 442 млн рублей или 13,4% к аналогичному периоду прошлого года и составили 12 млрд 218 млн рублей.Отношение регионального долга к собственным доходам бюджета на 1 августа текущего года составило 101,8% против 115,2% по итогам прошлого года.Максимально высокая долговая нагрузка на областной бюджет зафиксирована более двух лет назад. По состоянию на 1 апреля 2017 года она составила 151,5%. За прошедший период по настоящее время долговая нагрузка сокращена на 49,7 процентных пунктов. Сэкономленные на обслуживании долга средства за счет досрочного погашения долговых обязательств в 2018 – 2019 г.г. на общую сумму 255,7 млн рублей направлены на выполнение социальных обязательств, включая выплату заработной платы, а также реализацию национальных проектов на территории региона.Как рассказали в департаменте финансов, до конца августа планируется объявить аукцион на привлечение банковского кредита для нужд бюджета Костромской области. Объем кредита составит 600 млн рублей. Ставка не должна превышать 8,25% годовых. Заемные средства привлекаются сроком на один год.«Привлечение заемных средств планируется с учетом установленных обязательств по программе реструктуризации бюджетных кредитов без увеличения уровня долговой нагрузки на областной бюджет», - сообщили в ведомстве.