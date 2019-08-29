Полицейские совместно с сотрудниками МЧС в преддверии учебного года еще раз напомнили детям и их родителям о правилах безопасности.

В преддверии нового учебного года сотрудники ОГИБДД по г. Коврову совместно с сотрудниками Ковровского отряда противопожарной службы в городском парке организовали познавательное мероприятие «Безопасное детство». Более двухсот человек пришли пообщаться с сотрудниками экстренных служб.Полицейские провели с участниками акции конкурс на умение безаварийно кататься на самокате, огибать препятствия в виде конусов, а также викторину на знание правил дорожного движения. За каждый правильный ответ дети получали сладкий приз и сувенир. В игровой форме сотрудники ГИБДД повторили с ребятами правила безопасного перехода через проезжую часть дороги, познакомили с устройством патрульного автомобиля.В свою очередь, сотрудники МЧС продемонстрировали оборудование пожарной машины, дети и подростки примеряли обмундирование пожарника, учились оказывать первую помощь с помощью манекена.Также все желающие смогли проявить себя и показать свои знания в конкурсе рисунков на асфальте. Дети рисовали горящий дом, пожарные машины и писали номера телефонов пожарных, скорой помощи и полиции.Мероприятие прошло очень весело, масштабно и интересно. По окончании встречи всем ребятам были розданы информационные листовки по правилам дорожного движения «Юный пешеход», на память об участии в акции «Безопасное детство» все желающие сфотографировались на память.