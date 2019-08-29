Некоторые вещи лучше использовать сугубо в бытовых целях и никогда не надевать на себя. Так, по крайней мере, считает ведущий ДОМ-а 2 Влад Кадони. Он раскритиковал наряд Алены Водонаевой, правда, отметил также его сильные стороны.

Некоторые вещи лучше использовать сугубо в бытовых целях и никогда не надевать на себя. Так, по крайней мере, считает ведущий "ДОМ-а 2"Влад Кадони. Он раскритиковал наряд Алены Водонаевой, правда, отметил также его сильные стороны.Повествование начинается в положительном ключе. Телеведущий одаривает особенным вниманием общий вид телезвезды на премьере фильма "Однажды в... Голливуде" и подчеркивает его положительную часть."Здесь мы видим успешную игру на средневековом стиле, и Алене идет", – сообщил в рамках интервью Кадони. Правда, после он добавил ложку дегтя."Однако она забыла, что такие колготки покупают исключительно ради хранения лука. Бежевый, да еще и с лайкрой, – болезнь вкуса", – добавил Влад.Как издание Starhit, по мнению Кадони девушке стоило надеть с таким комплектом брюки или же юбку-карандаш. Он подчеркнул, что в купе с пиджаком с жабо вельветовые шорты будто бы отдают стилем времен 90-х годов.В прочем, поклонники телеведущей вряд ли обратили внимание на все комментарии ведущего "ДОМ-а 2". Под публикацией Алены Водонаевой в социальной сети Instagram уже почти 167 тысяч просмотров, а поклонники ведущей скандального реалити-шоу "Каникулы в Мексике – 2" не устают засыпать девушку восторженными комментариями."Какая ж Вы стильная" (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.), "Так Эвелину (Прим.ред. – Бледанс)напоминаете!!!!", "Как всегда великолепна" – эти и другие отзывы оставили пользователи под видео с премьеры, где Водонаева и появилась в своем необычном наряде.Алена Водонаева – российская телеведущая, блогер, актриса. Известность она получила после участия в реалити-шоу "ДОМ-2", где зарекомендовала себя в качестве одной из самых скандальных участниц.