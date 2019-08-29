Бывший министр транспорта и связи Украины, экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne рассказал об угрозе ядерной катастрофы в стране. По его словам, ремонт четвертого реактора Запорожской атомной электростанции был проведен с многочисленными грубыми нарушениями.

Бывший министр транспорта и связи Украины, экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne рассказал об угрозе ядерной катастрофы в стране. По его словам, ремонт четвертого реактора Запорожской атомной электростанции был проведен с многочисленными грубыми нарушениями.Украина продолжает воплощать в себе все угрозы для спокойного существования соседних стран. Полноценная гражданская война на европейском континенте, политические кризисы, сменяющие один другой, а также постоянно висящая над страной угроза дефолта – Киев словно служит для других столиц примером того, как не должно быть.Список опасностей, которые таит в себе Украина, пополнился еще одной, на этот раз уже прямо касающейся всех стран региона. Дело в том, что в стране может произойти ядерная катастрофы. Виной всему – грубые многочисленные нарушения при ремонте четвертого реактора Запорожской атомной электростанции.Пугающую информацию в эфире телеканала NewsOne решился обнародовать бывший министр транспорта и связи Украины, экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко. Он отметил, что к нему она попала "через пять телефонов, почтовых ящиков и серверов", что несомненно свидетельствует о ее важности."Информация звучит так: Комиссия по ядерному регулированию признает, что ремонт проведен с огромными нарушениями ввиду отсутствия запчастей", – цитирует издание "Политнавигатор" Евгения Червоненко. "Это что, к конструктору Lego запчастей нет, или нам мало Чернобыля, или Запорожью мало дыма?", – добавил он.Примечательно, что это далеко не первое ЧП с участием украинских атомных объектов. До этого на Южно-Украинской АЭС было обнаружено установленное кем-то из персонала оборудование для майнинга криптовалют. Из-за самовольного вмешательства в электронную архитектуру в Сеть попали секретные сведения о станции.