Принц Гарри собрался на свадьбу к бывшей возлюбленной. Его супруга Меган Маркл недовольна.

Принц Гарри собрался на свадьбу к бывшей возлюбленной. Егосупруга Меган Маркл недовольна.До встречи с будущей женой внук британской королевы крутилроман с красоткой блондинкой, актрисой и танцовщицей Крессидой Бонас. Этиотношения нельзя было назвать идеальными: влюбленные сходились, расходились, и витоге окончательно расстались.Принц Гарри умудрился сохранить с Крессидой Бонас дружескиеотношения. Более того, танцовщица была среди гостей на церемонии венчания августейшегоотпрыска и Меган Маркл.Этим летом Крессида тоже обрела вторую половинку. Не такдавно она сообщила, что помолвлена. Ее избранником стал геодезист и агент понедвижимости Гарри Уэнтворт-Стэнли.По данным британских СМИ, принц собирается посетить свадьбуэкс-зазнобы. Гарри еще не получил конверт с приглашением, однако уже значится всписке гостей. Примечательно, что Бонас пригласила не только бывшего, но и егосупругу Меган Маркл."Да, Гарри обязательно пойдет на свадьбу. Он остался вотличных отношениях с Крессидой, которая никогда не говорила публично ни словаоб их романе. Приглашения еще не пришли, но мне сказали, что Гарри и Меган всписке приглашенных", – отметил эксперт по королевским делам Адам Хелликер.Более того, стало известно, что внук королевы не толькоявляется тезкой жениха, но и дружит с его мамой, маркизой Милфорд Хэйвен. желанный гость в доме Уэнтворта-Стэнли, сообщает ANI-News.Между тем ходят слухи, что не по душе тесное общение мужа сэкс-пассией. Якобы супруга принца отказалась идти на торжество. Она в бешенстве из-за того, что избранник так рвется на праздник к бывшей возлюбленной. Кслову, венчание Крессиды и Гарри состоится не ранее следующего года, поэтому у Меганесть время передумать.