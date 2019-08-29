Принц Гарри собрался на свадьбу к бывшей возлюбленной. Его
супруга Меган Маркл недовольна.
Принц Гарри собрался на свадьбу к бывшей возлюбленной. Его
супруга Меган Маркл недовольна.
До встречи с будущей женой внук британской королевы крутил
роман с красоткой блондинкой, актрисой и танцовщицей Крессидой Бонас. Эти
отношения нельзя было назвать идеальными: влюбленные сходились, расходились, и в
итоге окончательно расстались.
Принц Гарри умудрился сохранить с Крессидой Бонас дружеские
отношения. Более того, танцовщица была среди гостей на церемонии венчания августейшего
отпрыска и Меган Маркл.
Этим летом Крессида тоже обрела вторую половинку. Не так
давно она сообщила, что помолвлена. Ее избранником стал геодезист и агент по
недвижимости Гарри Уэнтворт-Стэнли.
По данным британских СМИ, принц собирается посетить свадьбу
экс-зазнобы. Гарри еще не получил конверт с приглашением, однако уже значится в
списке гостей. Примечательно, что Бонас пригласила не только бывшего, но и его
супругу Меган Маркл.
"Да, Гарри обязательно пойдет на свадьбу. Он остался в
отличных отношениях с Крессидой, которая никогда не говорила публично ни слова
об их романе. Приглашения еще не пришли, но мне сказали, что Гарри и Меган в
списке приглашенных", – отметил эксперт по королевским делам Адам Хелликер.
Более того, стало известно, что внук королевы не только
является тезкой жениха, но и дружит с его мамой, маркизой Милфорд Хэйвен. желанный гость в доме Уэнтворта-Стэнли, сообщает ANI-News.
Между тем ходят слухи, что не по душе тесное общение мужа с
экс-пассией. Якобы супруга принца отказалась идти на торжество. Она в бешенстве из-за того, что избранник так рвется на праздник к бывшей возлюбленной. К
слову, венчание Крессиды и Гарри состоится не ранее следующего года, поэтому у Меган
есть время передумать.