Лолита Милявская стала участницей церемонии закрытия Новой волны в Сочи. Она потрясла публику и стильным нарядом от Игоря Гуляева, и худобой, и песней Шампанское. А после впечатляющего выступления с певицей встретился корреспондент Дни.ру.

Лолита Милявская стала участницей церемонии закрытия "Новой волны" в Сочи. Она потрясла публику и стильным нарядом от Игоря Гуляева, и худобой, и песней "Шампанское". А после впечатляющего выступления с певицей встретился корреспондент "Дни.ру"."Меня в Интернете часто называют "стареющей жирной алкоголичкой", – улыбается Лолита. – А еще пишут всякие "доброжелатели", мол, правильно, что от меня ушел Дима – ему нужна молодая, которая родит детей. Но мы на это не реагируем, как и не ходим по ток-шоу, хотя коммерческие предложения поступают. Просто не считаем нужным выставлять наш разрыв на всеобщее обозрение и обсуждение".Сегодня Лолита анализирует. почему все в итоге обернулось столь драматичным образом. "Мы с Димой не работали над отношениями, – заверяет она. – И в этом была беда. Нас друг в друге не устраивали какие-то вещи, но то я на гастролях, то он работает, а надо было все проговаривать и идти к психологу".Лолита, конечно, очень переживает жизненную драму. "Это полночи ужасных сообщений Диме (Иванов, – Прим. ред.), за которые утром стыдно, – рассказала певица. – Потом я извиняюсь и говорю, что меня сорвало. Дима, к частью, все понимает. Просто, несмотря на разницу в возрасте в 12 лет, он всегда был мудрее меня. И его решение уйти от меня тоже мудрое. Я не могу на него за это обижаться, потому что он прав по сути. В этом его сила А я не изображаю из себя девушку, от которой не уходят – от каких угодно уходят!""В этом году многие мое знакомые развелись, и не видела таких пар, которые при этом улыбаются друг другу, как лучше друзья, – продолжает певица. – Но при этом сейчас мой муж еще не вышел из моего сердца и к новой любви я пока не готова. Считаю, что за отношения можно побороться. Но должны это делать двое. А если нет. то должно пройти время. чтобы не испортить жизнь какому-то нормальному человеку и не использовать его просто как заменитель. Клин клином не вышивается. Хотя лет тридцать назад я бы сразу нашла кого-то, какого-то бодибилдера – мол, посмотрите, какая я крутая".Разрыв с четвертым мужем, с которым была счастлива 10 лет,дался Лолите тяжело – это и бессонница, и потеря аппетита. "Когда я пришла на примерку костюма к Игорю Гуляеву, он поразил заявлением, что с момента моего сольного концерта в апреле в "Крокусу" я похудела в талии на 14 сантиметров, – призналась Милявская. – Просто нервная система на стрессе отработала таким образом. И теперь я хочу пойти сдаться врачу-психотерапевту. Но зато я начала нравиться визажистам – им стало меня легче красить".Дочь Ева поддерживает Лолиту. "Она говорит мне: "Мамочка, может, тебе стоит поговорить с Димой?" – продолжает артистка. – Она у меня очень мудрая. Но в семье мы стараемся на эту тему не говорить – это лишний раздражитель".