В России будет изъят из продажи препарат от кашля Фармаспал, содержащий в своем составе опасное для здоровья вещество фенспирид. Препарат лишен государственной регистрации и исключен из реестра лекарственных средств.

В России будет изъят из продажи препарат от кашля "Фармаспал", содержащий в своем составе опасное для здоровья вещество фенспирид. Препарат лишен государственной регистрации и исключен из реестра лекарственных средств. Соответствующее решение принято в Минздраве РФ, сообщает ТАСС.Ранее компания Les Laboratoires Servier, выпускающая лекарство "Эреспал" во Франции, провела дополнительные исследования, в ходе которых выяснилось, что содержащийся в составе фенспирид может повлиять на работу сердца, в частности, удлинить интервал QT на электрокардиограмме.После этого из российских аптек был изъят не только "Эреспал", но и другие лекарства, содержащие феспирид — это "Эпистат" и "Эриспирус".