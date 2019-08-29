Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился повысить минимальную пенсию жителям столицы на 2 тыс. рублей.

Теперь неработающие пенсионеры вместе с доплатой будут получать 19,5 тыс. рублей, говорится в материалах к заседанию президиума правительства столицы. Постановление градоначальника вступит в силу с 1 сентября.В документах отмечается, что повышение пенсии коснется порядка 1,6 млн московских пенсионеров. При этом 44 тыс. пенсионеров получат городскую доплату впервые. Планируется, что перерасчет доплат будет осуществлен автоматически.Увеличенные выплаты произведут по обычному графику в первой декаде сентября.Ранее Собянин пообещал, что если экономика Москвы будет развиваться, доходы позволять, то минимальный уровень пенсий будет повышаться.С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве составляет 17,5 тыс. рублей для неработающих пенсионеров.