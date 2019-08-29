Руководство несколько лет производило расчеты с контрагентами через счета третьих лиц
Руководство несколько лет производило расчеты с контрагентами через счета третьих лиц
Региональный СледКом возбудил уголовное дело по факту сокрытия доходов. В рамках дела оценивают действия руководителей акционерного общества «Колос».
Достоверно зная о ситуации, руководство предприятия несколько лет производило расчеты с контрагентами через счета третьих лиц.
Предприятие сокрыло приблизительно 7 миллионов рублей.
АО «Колос» занимается выращиванием зерновых, зернобобовых культур и производству продукции растениеводства. Сейчас предприятие признали банкротом.