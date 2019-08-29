На Театральной олимпиаде в Севастополе — сегодня день кинопоказов. Зрители увидят телевизионные версии спектаклей театров со всего мира, сообщает служба информации Вести – Севастополь.

На Театральной олимпиаде в Севастополе — сегодня день кинопоказов. Зрители увидят телевизионные версии спектаклей театров со всего мира, сообщает служба информации "Вести – Севастополь".Театральная программа стартует в 16 часов. Построенный на визуальных эффектах спектакль "Алиsа" поставили в Красноярского ТЮЗа. Работа была удостоена премии "Золотая маска". Позже в 18 часов на встречу со зрителями придет хореограф, режиссер, актер Егор Дружинин. На олимпиаду он привез спектакль "Ангелова кукла". Его коллегами по работе над картиной стали студенты летней киношколы Никиты Михалкова.Для любителей современной трактовки классики подарком станет следующий киносеанс: в 19.30 на экране "Гамлет" с Бенедиктом Камбербетчем. Это спектакль National Theatre Live. В свое время у постановки было много критиков — режиссера Линдси Тёрнера обвиняли в слишком вольном толковании текста Шекспира. В завершении дня на большом экране — "Жизель" в исполнении Английского национального балета.Все показы пройдут в севастопольском парке имени Ахматовой. Специально для этого там установили кинотеатр под открытым небом. Как уже сообщалось, все мероприятия Театральной олимпиады можно посетить бесплатно.