Певица Наргиз Закирова говорит, что задышала полной грудью после расставания с продюсерским центром Максима Фадеева – MALFA. У артистки накопилось много претензий к лейблу.

Певица Наргиз Закирова говорит, что задышала полной грудью послерасставания с продюсерским центром Максима Фадеева – MALFA. У артистки накопилосьмного претензий к лейблу.О нелегкой работе под началом Максима Фадеева вокалисткарассказала в интервью YouTube-каналу "А поговорить?". Артистка поведала, чтоочень обижена на продюсера, тот, по его словам, относился к ней потребительски,в то время пока она его боготворила."Я была некойсавраской, которая ездит зарабатывает бабло, посрать, извиняюсь за выражение,перебрать чемодан и уехать обратно в Васюки. Когда я сказала: "Почему мы ездимвсе время по городам России, и мы их уже по 20 раз объездили?" На что бывшийгенеральный директор продюсерского центра сказала: "А какая разница – это жбабло", – поведала вокалистка.По словам Наргиз, Фадеев вешал ей лапшу на уши, говоря, чтоее не зовут с концертами за рубеж. Однако, как только контракт с MALFAзакончился, телефон директора артистки буквально разорвался от звонков спредложениями из Европы и стран СНГ.Закирова отметила, что в продюсерском центре Фадееваработают сплошь непрофессионалы. Знаменитость привела в пример случай, который,по ее мнению, отлично иллюстрирует подход лейбла к работе.В прошлом году сотрудники MALFA анонсировали большое выступление Наргиз в Москве, о котором артистка узнала от поклонников. Закировой и ее команде пришлось самимзаниматься концертом, лейбл вообще не принимал участие в его организации.Певица, не дождавшись помощи от MALFA, вложиласобственные средства в подготовку мероприятия. Выступление состоялось, былпереаншлаг, звезда собрала зал в пять тысяч человек."Подходит времяполучить мне гонорар за этот концерт. Получаюгонорар – 750 тысяч. Спрашиваю у Макса: "А как так получилось? Никто из лейбладаже не двинул пальцем для того, чтобы мне хоть как-то помочь. Я вкладываю полторамиллиона своих денег. Мы делаем этот концерт, а я получаю 750?". Он мнеотвечает: "Наргиз, мы всего миллион заработали".Между тем, по мнению Закировой, MALFA заработала не миллион,как говорил продюсер, а минимум в пять раз больше. Вместе с тем Фадеевпрактически ничего не вкладывал в нее как в проект. Наргиз за свои деньги покупаланекоторую аппаратуру, наряды для выступлений, одевала музыкантов, оплачиваласоздание декораций.Артистка много раз пыталась уйти от продюсера. Однако Фадеевувсегда удавалось ее переубедить."Каждый раз, когда я собиралась уходить со слезами на глазах,у нас происходила такая драма. Он опять меня очаровывал своей улыбкой, иговорил о том, что, все будет хорошо", – вспоминает исполнительница.Закирова не стала отрицать, что подписала контракт с Фадеевымне глядя. Для нее продюсер был кумиром. Наргиз была очарована харизматичностью Максима,доверилась ему, о чем в последствии очень пожалела."Я поняла: в лейбле Макс Фадеев – это не Макс Фадеев. Рулитвсем другой человек, ее все слушаются, и она может там сворачивать горы", -сказала .После знаменитость пояснила, что говорит о вокалистке Ольге Серябкиной,которая имеет очень большое влияние на продюсера и практически управляет лейблом.Наргиз полагает, что Ольга хочет быть примой в MALFA, поэтому выкуривает всех,кто хоть что-то из себя представляет."Тексты воспринимались только те, которые пишет Серябкина и я, являясь практически 50-летней бабушкой, которая читает и пишет тоже, дляменя эти тексты были просто нелепостью. Каждый раз, когда я предлагалапеределать текст, это все сопровождалось жутким скандалом", – добавила