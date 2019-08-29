До открытия железной дороги через Керченский пролив осталось несколько месяцев. Но со строительством Крымского моста смирились не все. Люди протестуют и активно высказывают недовольство переправой.
До открытия железной дороги через Керченский пролив осталось несколько месяцев. Но со строительством Крымского моста смирились не все. Люди протестуют и активно высказывают недовольство переправой.
Автомобильная часть Крымского моста открылась в мае прошлого
года, но украинцы до сих пор не смирились. По мнению тамошних
"экспертов", переправа давно должна была треснуть, разрушиться,
затонуть, а то и вовсе уйти под землю. Но многочисленные неблагоприятные
прогнозы так и не сбылись.
Сейчас строительство Крымского моста выходит на финишную
прямую. Министр транспорта России Евгений Дитрих на днях заявил, что движение
поездов по переправе через Керченский пролив будет запущено до конца текущего
года.
Украинские СМИ закатили по этому поводу знатную истерику.
"Россия запустит поезда по Крымскому мосту: оккупанты назвали сроки и
направления" – с таким заголовком вышел материал на сайте издания
"Обозреватель".
Им вторят комментаторы. Простого украинца почему-то не
интересует отсутствие нормальной власти, плачевное состояние собственной
инфраструктуры и бегство миллионов людей за границу.
Зато обсудить очередные нелепые фейки про Крымский мост они всегда горазды.
Простые украинцы и тамошние СМИ постоянно высказывают
недовольство и протестуют против строительства переправы, но сделать ничего не
могут. Остается сочинять фейки и писать желчные комментарии про .
"Думаю, крымчане унюхали, куда подул ветер? Вместо
богатого туриста попрет всякий сброд из Екатеринбурга, Мурманска, Казани,
Архангельска, Челябинска, Перми, Новосибирска, Воркуты", – разразился
истерикой один из комментаторов.
Так он отреагировал на объявление о железнодорожных
маршрутах через . Сообщается, что поезда соединят полуостров не
только с Москвой и Санкт-Петербургом, но и Ростовом-на-Дону, Кисловодском,
Брянском, Екатеринбургом и другими городами.