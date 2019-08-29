До открытия железной дороги через Керченский пролив осталось несколько месяцев. Но со строительством Крымского моста смирились не все. Люди протестуют и активно высказывают недовольство переправой.

До открытия железной дороги через Керченский пролив осталось несколько месяцев. Но со строительством Крымского моста смирились не все. Люди протестуют и активно высказывают недовольство переправой.Автомобильная часть Крымского моста открылась в мае прошлогогода, но украинцы до сих пор не смирились. По мнению тамошних"экспертов", переправа давно должна была треснуть, разрушиться,затонуть, а то и вовсе уйти под землю. Но многочисленные неблагоприятныепрогнозы так и не сбылись.Сейчас строительство Крымского моста выходит на финишнуюпрямую. Министр транспорта России Евгений Дитрих на днях заявил, что движениепоездов по переправе через Керченский пролив будет запущено до конца текущегогода.Украинские СМИ закатили по этому поводу знатную истерику."Россия запустит поезда по Крымскому мосту: оккупанты назвали сроки инаправления" – с таким заголовком вышел материал на сайте издания"Обозреватель".Им вторят комментаторы. Простого украинца почему-то неинтересует отсутствие нормальной власти, плачевное состояние собственнойинфраструктуры и бегство миллионов людей за границу.Зато обсудить очередные нелепые фейки про Крымский мост они всегда горазды.Простые украинцы и тамошние СМИ постоянно высказываютнедовольство и протестуют против строительства переправы, но сделать ничего немогут. Остается сочинять фейки и писать желчные комментарии про ."Думаю, крымчане унюхали, куда подул ветер? Вместобогатого туриста попрет всякий сброд из Екатеринбурга, Мурманска, Казани,Архангельска, Челябинска, Перми, Новосибирска, Воркуты", – разразилсяистерикой один из комментаторов.Так он отреагировал на объявление о железнодорожныхмаршрутах через . Сообщается, что поезда соединят полуостров нетолько с Москвой и Санкт-Петербургом, но и Ростовом-на-Дону, Кисловодском,Брянском, Екатеринбургом и другими городами.