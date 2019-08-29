29.08.2019

2019-08-29 11:40:28

Назван возраст самых юных матерей России

Данные о юных матерях обнародовал Росстат. Так, в 2018 году рытого по счету ребенка родили пять 17-летних девушек, 13-летние девушки родили в прошлом году 34 ребенка, а 14-летние – 190 детей, при этом четверо юных мам – уже второго, передает телеканал .



Однако самыми юными стали четыре россиянки, родившие в прошлом году своих первых детей в 12 лет. Что касается самых возрастных матерей, то в 2018-м четыре женщины в возрасте от 60 лет и старше прошли роды. При этом самой возрастной роженицей в истории признана валлийка Элен Элис, которая родила своего 13-го ребенка в 72 года.