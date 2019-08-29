Звезда Дома-2 Рустам Солнцев в саркастической манере раскритиковал певицу. Шоумен предположил, что у Ани Лорак нет масштаба личности.

Звезда"Дома-2" Рустам Солнцев в саркастической манере раскритиковал певицу. Шоуменпредположил, что у Ани Лорак нет масштаба личности.Солнцев высказался о новом романе 40-летнейартистки с 26-летним саунд-продюсером Егором Глебом. По его мнению, Ани Лораклучше бы завести романтические отношения не с юнцами, а со взрослыми состоятельнымимужчинами.По словам Рустама, парню необходим административный ресурс, который есть у исполнительницы,а ей – взрослый человек, который будет ее обнимать, целовать и не думать одругих. Между тем, встретившись с Глебовым, Ани Лорак увеличила губы, изменилаформу и кончик носа, стали выразительнее и ее скулы.В связи с этим шоумен предостерег звезду, чтобы она не шла по стопам НиколаяБаскова, который из-за косметических процедур стал похож на персонажа издетской литературы. При этом Солнцев предположил, что Ани Лорак "погнали" на процедурыкрасоты житейские проблемы.По словамзвезды "Дома-2", – женщина трудной судьбы. "Я так понимаю, что муж,этот турецкоподданный, ей начал изменять в день их свадьбы. Я, кстати, думаю,что она вообще не очень далекого ума девчонка, судя по тем событиям, которые сней в жизни происходили", – цитирует Солнцева ."А что касается масштаба ее человеческойличности, то он мне непонятен. Может быть, кстати, этого масштаба и вовсе нет",– окончательно раскатал звезду шоумен. Он не исключает, что – очень скромныйчеловек. "Я думаю, что она хорошая девушка – такая, знаете, борщикприготовила, полотенца постирала, массаж сделала мужу". – отметил Рустам.