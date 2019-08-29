Звезда
Дома-2 Рустам Солнцев в саркастической манере раскритиковал певицу. Шоумен
предположил, что у Ани Лорак нет масштаба личности.
Звезда
"Дома-2" Рустам Солнцев в саркастической манере раскритиковал певицу. Шоумен
предположил, что у Ани Лорак нет масштаба личности.
Солнцев высказался о новом романе 40-летней
артистки с 26-летним саунд-продюсером Егором Глебом. По его мнению, Ани Лорак
лучше бы завести романтические отношения не с юнцами, а со взрослыми состоятельными
мужчинами.
По словам Рустама, парню необходим административный ресурс, который есть у исполнительницы,
а ей – взрослый человек, который будет ее обнимать, целовать и не думать о
других. Между тем, встретившись с Глебовым, Ани Лорак увеличила губы, изменила
форму и кончик носа, стали выразительнее и ее скулы.
В связи с этим шоумен предостерег звезду, чтобы она не шла по стопам Николая
Баскова, который из-за косметических процедур стал похож на персонажа из
детской литературы. При этом Солнцев предположил, что Ани Лорак "погнали" на процедуры
красоты житейские проблемы.
По словам
звезды "Дома-2", – женщина трудной судьбы. "Я так понимаю, что муж,
этот турецкоподданный, ей начал изменять в день их свадьбы. Я, кстати, думаю,
что она вообще не очень далекого ума девчонка, судя по тем событиям, которые с
ней в жизни происходили", – цитирует Солнцева .
"А что касается масштаба ее человеческой
личности, то он мне непонятен. Может быть, кстати, этого масштаба и вовсе нет",
– окончательно раскатал звезду шоумен. Он не исключает, что – очень скромный
человек. "Я думаю, что она хорошая девушка – такая, знаете, борщик
приготовила, полотенца постирала, массаж сделала мужу". – отметил Рустам.